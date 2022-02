Vittoria. Controlli Mercato Ortofrutticolo. Zarba: “Normale routine”

Controlli stamani al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo disposti con ordinanza del Questore di Ragusa in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. I predetti servizi integrati sono stati attuati in sinergia tra il personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Sono stati controllati numerosi box della struttura e tutto è risultato essere nella norma. “Non è la prima volta che la struttura mercatale viene passata al setaccio dalle forze dell’ordine, – dice Giuseppe Zarba, presidente dell’Associazione dei Concessionari- si tratta di controlli di routine che ci auspichiamo vengano eseguiti periodicamente per evitare che la struttura sia ‘appetibile’ ad infiltrazioni mafiose che noi vogliamo e dobbiamo assolutamente evitare. Da parte nostra c’è sempre la massima disponibilità affinché le forze dell’ordine svolgano il loro lavoro di controllo all’interno del mercato e anche questa volta, non è stato riscontrato alcun illecito. Legalità e trasparenza – conclude Zarba – sono le parole d’ordine del direttivo e dell’intera struttura mercatale e noi lavoriamo quotidianamente per garantirle”.

