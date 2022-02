Santa Croce Calcio alla prova Siracusa. Reale: “Serve cattiveria”

Sarà Santa Croce vs Citta di Siracusa la prossima sfida dei biancazzurri nella quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Una sfida affascinate contro una delle società più blasonate della regione che sta cercando di rilanciarsi dopo le mille vicissitudini di questi ultimi anni che l’hanno vista retrocedere dai professionisti della Lega Pro fino al massimo campionato regionale di Eccellenza. Quello che verrà a far visita al Cigno sarà un Siracusa dai nomi altisonanti, già a partire dal proprio tecnico, vale a dire quel Giuseppe Mascara che da calciatore ha fatto le fortune del Catania e del Palermo in serie A, fino ad arrivare alla convocazione in nazionale con mister Marcello Lippi. Gli aretusei inoltre dispongono di una rosa di giocatori di tutto rispetto a partire dall’eterno Lele Catania, fino ad arrivare ai vari Giordano, Montagno e all’ultimo arrivato Luca Palmisano. Insomma una corazzata che tenta di raggiungere la zona play off, anche se l’impresa sembra quasi impossibile. Per il Santa Croce di mister Lucenti, invece c’è da inseguire la salvezza matematica che con l’esclusione della Leonzio è diventata sempre più fattibile. La giovane truppa del Cigno è anche alla ricerca della prima gioia del 2022 e metterà in campo tutte le energie per dare questa soddisfazione ai propri sostenitori. Lucenti avrà ancora un’arma in più con l’arrivo del giovane centrocampista Gabriele Reale (2001) che arriva dalla Leonzio, ma che conta presenze in serie D con il Biancavilla e anche una breve apparizione con il San Severo (Eccellenza pugliese). Reale ha già esordito in biancazzurro nella trasferta di Carlentini e domenica sarà uno dei protagonisti in campo contro il Siracusa. Lasciamo proprio al neo giocatore del Cigno il compito di presentare la sfida di domenica contro il Città di Siracusa.

“Domenica a Carlentini siamo stati poco incisivi e non abbiamo avuto la giusta cattiveria in campo. – dice Gabriele Reale – Abbiamo creato tanto, ma siamo stati molto morbidi in fase realizzativa. Una squadra come la nostra deve sfruttare ogni occasione che ci capita, cercando di capitalizzare al massimo. Comunque, siamo un bel gruppo e giochiamo bene e sono convinto che il tempo ci darà ragione e anche i risultati arriveranno. Domenica affrontiamo il Città di Siracusa che è una ottima squadra e proprio per questo motivo dobbiamo cercare di fare bene e sfruttare il vantaggio di giocare sul nostro campo che noi conosciamo bene. Dobbiamo concretizzare il lavoro che facciamo in settimana con il mister e senza assilli di risultato, giocare come sappiamo per conquistare un risultato positivo”.

La gara si giocherà al “Kennedy” e avrà inizio alle ore 15.00. La capienza dello stadio sarà ampliata al 75% della capienza, ma per accedere alla struttura occorrerà presentare ai cancelli il green pass rafforzato e indossare per tutto l’arco dell’incontro la mascherina Ffp2. A dirigere la gara sarà una terna tutta peloritana capitanata dal signor Francesco Comito che sarà assistito dai signori Alberto Fiore e Antonino Catanese tutti della sezione di Messina.

