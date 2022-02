I motivi per installare un ascensore interno in casa

Esistono almeno 5 buone ragioni per decidere di procedere con l’installazione di un ascensore interno alla propria abitazione, che offre non solo sicurezza e stile, ma anche facilità d’uso e durevolezza.

Grazie all’ascensore interno in casa sarà possibile spostarsi fra i diversi piani in maniera abbastanza semplice e veloce ma, soprattutto, senza compiere il minimo sforzo. Questo spiega come mai un ascensore del genere viene, in particolare, raccomandato in caso di disabili, anziani e persone che hanno difficoltà a deambulare. All’interno della cabina, infatti, sarà possibile trasportare più persone e accedere anche attraverso la carrozzina.

Stile, affidabilità e consumi ridotti

Occorre, inoltre, far presente che i moderni ascensori interni per la casa si caratterizzano per il design curato in ogni più piccolo particolare e per questo si sposano perfettamente con ogni stile architettonico, migliorando nel complesso il comfort abitativo. Le cabine degli ascensori possono avere dimensioni variabili per consentire anche il trasporto di più persone. In base alle specifiche esigenza sarà possibile optare fra diverse finiture, come quella standard, che presenta una struttura di colore grigio chiaro, oltre alla cabina in policarbonato trasparente con luci a Led integrate che si attivano quando l’utente entra e si spengono in automatico alla fine della corsa.

La movimentazione tra i piani avviene sempre in modo affidabile, proprio al fine di garantire la massima sicurezza degli utilizzatori. L’assenza di meccanismi idraulici o a vuoto renderà il viaggio sempre fluido e piuttosto silenzioso. L’installazione prevede, infatti, il montaggio di una struttura composta da binari verticali che non poggia direttamente sulle pareti, così da abbattere anche il problema delle fastidiose vibrazioni. L’alimentazione, invece, avviene elettricamente e grazie ad un potente motore pensato per assicurare durevolezza nel tempo.

Il basso consumo è il terzo motivo che spinge all’acquisto di un ascensore interno in casa. A differenza di quello che si potrebbe pensare, per mettere in funzione l’ascensore basta la presa elettrica presente in casa, perché la potenza assorbita sarà simile a quella di un elettrodomestico.

Installazione senza stress

Occorre evidenziare che un ascensore interno per la casa si caratterizza anche per via della struttura modulare, aspetto che in definitiva consente di velocizzare notevolmente i tempi dell’installazione. La cabina, al cui interno viene opportunamente celato il motore, può essere portata direttamente sul luogo in cui dovrà essere montata, evitando di procedere con opere invasive e dispendiose. In poco tempo, quindi, sarà possibile avere un ascensore già pronto all’uso, bello da ammirare e piuttosto pratico da utilizzare.

Il montaggio senza stress viene affidato ad un team di esperti che sapranno come predisporre al meglio anche gli accessori aggiuntivi, come, ad esempio, il citofono interno, utile per ottenere il necessario supporto nel caso in cui dovessero verificare dei blocchi o altro tipo di malfunzionamento. A questo punto non resta che scoprire di più sull’ascensore interno costi, così da trovare la soluzione maggiormente adatta alle specifiche esigenze.

