Jules Verne. Cinque straordinarie opere fantascientifiche..di Giannino Ruzza

Ricordando Jules Verne nel 194° anniversario della nascita, rendiamo omaggio a uno dei padri del genere letterario di fantascienza. Scrittore di famosi romanzi e titoli di fantascienza del XIX secolo, Jules Gabriel Verne, alias Jules Verne (1828-1905), autore dei 65 romanzi tra i più tradotti al mondo. Per tutta la vita, il celebre autore, nato a Nantes città francese della Bretagna, si dedicò alla scrittura di opere letterarie, in cui spicca la sua vasta conoscenza della tecnologia, all’avanguardia per il suo tempo, oltre a posizionarlo come uno dei precursori del genere di fantascienza nella letteratura internazionale. Frutto delle sue esperienze e conoscenze geologiche acquisite durante i viaggi in Europa, Africa e Nord America, che gli hanno permesso di creare opere maestose. L’obiettivo di Jules Verne, nella sua vita era completare lo studio della superficie del mondo e dei cieli sotto forma di storie fantascientifiche.

Di seguito riporto 5 delle sue opere più popolari:

L’isola misteriosa

Volume letterario pubblicato nel 1875 considerato il capolavoro dell’autore.Si basa sulla storia della guerra civile americana, dove cinque prigionieri compiono l’impresa di scappare in mongolfiera, ma dopo una forte tempesta arrivano su un’isola deserta dove lo scrittore delizia il lettore con le misteriose avventure che si scatenano.

Viaggio al centro della Terra

Questo romanzo era disponibile per la lettura dal 1864. Si tratta del viaggio di un professore di mineralogia e del suo fedele collega in Islanda, risorsa narrativa utilizzata dall’autore per condurre il lettore in un’avventura incomparabile con esperienze mistiche e indimenticabili.

Il gito del mondo in ottanta giorni

Romanzo pubblicato nel 1873, narra le molteplici avventure che uno scienziato inglese e il suo servitore vivono per via di una scommessa. Durante la storia vengono raccontate storie vissute in paesi come Francia, Cina, Egitto e Giappone, che mostrano l’abilità letteraria di Verne e la sua vasta conoscenza della cultura internazionale.

Cinque settimane in mongolfiera

Prima opera pubblicata dall’autore, nel 1863. In questo testo sarà possibile percepire lo stile letterario di Jules Verne, in cui racconta una serie di avventure e descrizioni geografiche facendo una sintesi della sua esplorazione del continente africano.

Ventimila leghe sotto il mare

Senz’altro una delle sue opere più popolari, pubblicata nel 1869, nella quale Verne racconta il mistero di una mitica creatura marina che spaventava i marinai, che funge da collegamento per raccontare dettagli scientifici su questo animale frutto della sua immaginazione.

