Aerei militari in volo. Apprensione! È un’esercitazione

Il transito di diversi aerei militari, anche a bassa quota, sui cieli delle province di Ragusa e Siracusa ha destato parecchia curiosità e, comunque, tanta apprensione tra la gente viste le notizie poco rassicuranti che arrivano dal fronte Russia-Ucraina.

D’altra parte il Mediterraneo, in questi giorni è piuttosto affollato per via della esercitazione aeronavale congiunta delle Marine militari di Italia e Francia. Non certo la prima nel suo genere ed era già prevista da tempo, ma assume un’altra rilevanza alla luce della cooperazione bilaterale rafforzata, sancita poco più di due mesi fa dalla firma del Trattato del Quirinale. E da domenica le esercitazioni si sono ulteriormente allargate.

