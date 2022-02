Vittoria. Margiotta nuovo vicepresidente Associazione concessionari

Marco Arestia si dimette dalla carica di vice Presidente e consigliere dell’Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria. Le dimissioni, irrevocabili, sono state presentate lo scorso 2 febbraio c.a. Le stesse, sono state accettate il giorno successivo dal Presidente Giuseppe Zarba e dall’intero direttivo riunitosi per l’occasione.

“Ringrazio Marco Arestia – dice il Presidente Zarba- anche a nome di tutto il direttivo per il prezioso contributo offerto in questi brevi ma intensi mesi trascorsi”. Nel corso dell’incontro il Presidente dei Concessionari ha invitato i presenti ad esprimere la propria preferenza per il conferimento del nuovo incarico di vice presidente. Il direttivo, all’unanimità, ha espresso il desiderio che tale incarico venisse conferito a Toni Margiotta.

“Siamo tutti certi – continua Zarba- che il nuovo vice Presidente, che ha già ricoperto questo incarico nella precedente presidenza e che ha collaborato in maniera fattiva a tutti i progetti proposti dall’attuale presidenza, darà un valore aggiunto e nuova linfa, oltre che idee, razionalità e rinnovamento di cui l’associazione è sempre alla ricerca”. Il presidente, felice della scelta da lui condivisa, ha rinnovato, a tutti i presenti, le sfide che dovranno essere affrontate, partendo dai progetti proposti dall’Associazione che riguardano: legalità, sicurezza, trasparenza, passando per i bandi PNRR, Italmercati, il nuovo assetto mercatale, proposta dall’Amministrazione comunale (Vittoria multi-servizi), ed infine affrontare le difficoltà derivanti dai rincari delle materie prime che potrebbero portare ad una crisi profonda della nostra economia.

“Il direttivo – conclude Zarba – si auspica un rinnovato confronto costruttivo con associazioni di categoria, OP e amministrazione comunale, per trovare, in tempi brevissimi, soluzioni condivise da tutti, per il bene comune, che è stato sempre l’obbiettivo di questa presidenza”.

