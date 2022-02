L’OSSERVAZIONE DAL BASSO… di Domenico Pisana

Ieri, tra 55 applausi, discorsi, aerei che svolazzavano in cielo, cavalli bardati e corazzieri che sfilavano in processione, retorica e riprese tv, servizi giornalistici e quant’altro, si è insediato per la seconda volta Mattarella, che ha dovuto riprendere gli scatoloni dalla casa in cui si era trasferito, per ritornare al Quirinale.

La politica ha fallito e in questi giorni dopo la rielezione di Mattarella sta facendo registrare interventi sterili, di bassa polemica, per non dire che, a volte, si assiste ad un conflitto caratterizzato da insulti e disprezzo. Il bipolarismo, diciamolo pure, ci ha abituati a vedere la politica come una specie di “ring”, dove necessariamente devono esserci vincitori e perdenti e dove i cittadini si trasformano in tifosi che applaudono sull’onda dell’emozione.

La concezione e lo stile americani della politica hanno plasmato e plagiato l’Italia in maniera dirompente, mettendo in crisi le sue tradizioni culturali più nobili: il bipolarismo ci ha abituati, sia a destra che a sinistra che al centro , alle grandi kermesse, alle sfilate e alle cosmesi, ha introiettato magnificamente il virus dell’americanizzazione , per cui ciò che conta è come si appare.

Questa la politica con cui avrà da ancora confrontarsi Mattarella: quella dell’apparire; queste le prime preoccupazioni della classe dirigente di oggi, perché è esplosa l’idea che la società è cambiata e la gente in politica cerca lo spettacolo, con buona pace dei vari personaggi che hanno fatto la storia politica d’Italia: De Gasperi, Moro, La Pira, Saragat, Spadolini, Berlinguer, Craxi, Andreottii, etc…, tutti personaggi politici che sicuramente conoscevano Montesquieu, Constant, Tocqueville, Einaudi o avevano buone frequentazioni con libri di Dottrina dello Stato o di filosofia del diritto.

Il Paese sembra aver perso le risorse intellettuali, culturali e, forse, anche morali per intraprendere la via del cambiamento. I continui conflitti tra i principali poteri istituzionali, l’incapacità di una classe dirigente – partiti, intellettuali, uomini politici – a saper interpretare il proprio ruolo all’interno della società civile, l’anestesia totale provocata dalla comunicazione mass-mediale, lasciano intravedere forti preoccupazioni per il futuro del nostro Paese.

Il Paese ha la classe dirigente che si merita e questa il Paese che più le si confà.

Certo è che non se ne può più di questo clima sempre pieno di veleni; la mancanza di prospettive è sempre più evidente; si parla di riformismo senza riforme, di Piano di riforme con 45 obiettivi che non si vede con chiarezza quali siano.

E’ giunto il momento che il pragmatismo della politica si radichi dentro fondamenti culturali significativi e progetti rilevanti, altrimenti la debolezza culturale si trasformerà in debolezza di proposta politica.

Serve una classe dirigente capace di scommettersi, di aprirsi agli orizzonti di una Politica alta, dove le idee si confrontano e si scontrano, si diversificano e si armonizzano e dove la ricerca del bene collettivo è affidata non all’emozione o all’onda del momento, ma a progetti in grado di fare assumere al Paese la sua sempre più vera ed autentica identità e vocazione in un quadro di europeismo solidale.

