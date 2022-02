Ecuador. Alluvioni causano 22 morti, 20 dispersi  e 47 feriti

Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni che stanno mettendo in ginocchio Quito, capitale dell’Ecuador. Il numero dei deceduti, al momento 22, potrebbe aumentare in quanto mancano ancora all’appello circa 20 persone, secondo gli aggiornamenti forniti dal Servizio nazionale per la gestione dei rischi e delle emergenze dell’Ecuador dell’alluvione avvenuta lunedì pomeriggio nella capitale. Un bilancio definito provvisorio, mentre i feriti ricoverati negli ospedale della città sarebbero al momento una cinquantina. . La contabilizzazione dei danni e delle vittime dell’alluvione registrata nel settore La Gasca, a nord-ovest di Quito, è stata confermata dal sindaco Santiago Guarderas. Il direttore di ECU 911, Juan Zapata ha precisato che permangono molto gravi le condizioni di due ricoverati, mentre molti altri se la sono cavata con escoriazioni e contusioni, sono già stati dimessi dall’ospedale. I Vigili del fuoco, con il supporto della protezione civile, sono impegnati nella ricerca delle persone scomparse. Il capo dei vigili del fuoco di Quito, Henry Silva, ha confermato che le operazioni di ricerca sono concentrate in una zona delimitata, disseminata di macerie, case e auto distrutte in cui sono stati rinvenuti alcuni deceduti di famiglie scomparse. Secondo il Servizio meteorologico, si sono accumulati in poche ore 75 mm di pioggia, quando ne erano previsti solo 2 mm. Un volume d’acqua record che non trova riscontri simili dal almeno 4 lustri.

