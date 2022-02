Lavorare in radio: i ruoli da ricoprire

Le tecnologie avanzano inesorabili, con i loro pro e i loro contro. Da un lato aumentano le opportunità per chi sa come padroneggiarle, ma dall’altro mandano inevitabilmente in pensione alcuni mestieri. Va però detto che, nonostante il boom dell’hi-tech degli ultimi anni, grandi classici come la radio non solo ne sono usciti indenni, ma si sono addirittura rinforzati, sfruttando le tecnologie a proprio vantaggio. E poi il mondo radiofonico continua ad attirare grande interesse da parte di molti giovani, ed ecco perché oggi scopriremo come lavorare in radio.

Quali sono i ruoli da ricoprire in radio

La radio è un ecosistema ricco di opportunità e di nicchie da occupare, dato che esistono molti ruoli che è possibile ricoprire al suo interno. I settori principali sono quattro, ovvero la produzione, la redazione, il comparto musica e audio e infine il settore marketing e commerciale. Chi lavora in redazione si impegna nella creazione di contenuti di valore, mentre nel settore audio e musica servono delle competenze tecniche avanzate.

Fra i ruoli di maggiore spicco in una radio troviamo l’editore, insieme al direttore operativo, al direttore musicale e al direttore commerciale. Non potremmo poi non citare il conduttore radiofonico o speaker, insieme al DJ e ai tecnici di diretta, di montaggio e di produzione. I testi vengono invece scritti dai redattori, che vengono gestiti dal caporedattore, mentre i programmi (come in tv) vengono progettati dall’autore. In conclusione, la radio apre le sue porte ad una grande quantità di professionisti e di professioni: di conseguenza, tutti hanno la possibilità di trovare il proprio posto all’interno di questo universo, a patto di studiare e di acquisire le giuste competenze.

Come lavorare in radio: consigli utili

Essendo un lavoro come tutti gli altri, la prima cosa da fare è assicurarsi di avere le qualità giuste e il talento per potersi inserire in questo mondo. È naturale che ogni qualità dovrà essere messa nero su bianco, scrivendo un CV completo, sincero, di agile lettura e in grado di convincere chi lo leggerà. Inoltre, è altrettanto importante affidarsi all’esperienza di chi ha già avuto modo di preparare molti cv su settori diversi. Per questo si consiglia di consultare le piattaforme specializzate che offrono consigli su come scrivere un curriculum, per aumentare le chance di successo.

Il secondo suggerimento è il seguente: è sempre il caso di potenziare aspetti quali la conoscenza dell’italiano e la dizione, due fattori cruciali per chi desidera avere la possibilità di sfondare in radio. Naturalmente chi vorrebbe fare il giornalista radiofonico dovrebbe prima ottenere l’iscrizione presso l’ordine della propria regione. Per quel che riguarda la ricerca del lavoro, si possono sfruttare i classici annunci online o autocandidarsi. Da non sottovalutare le opportunità concesse da social network come LinkedIn.

