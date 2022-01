Modica, si vuole riaprire la Casa di Tommaso Campailla

Si vuole riaprire la casa-laboratorio di Tommaso Campailla a Modica. Oggi di proprietà di privati, questi ultimi vorrebbero ristrutturare l’immobile per renderlo fruibile ai visitatori. Medico e filosofo modicano tra il 1600 e il 700, è famoso, soprattutto, per avere inventato le “botti” per curare la sifilide, malattia che si trasmetteva tramite rapporti sessuali, che in quegli anni proliferò tantissimo. Con tale metodo cercò di “tamponare”, il diffondersi della malattia con risultati molto importanti. Tommaso Campailla abitava e aveva il suo laboratorio chimico alle spalle del bellissimo Castello dei Conti, anche se l’attività la svolgeva nell’allora sifilicomio di Piazza Albanese, oggi sede comunale e Museo Campailla.

Lo stabile, come si diceva, fu acquistato da dei privati modicani, che oggi vorrebbero ristrutturarlo e renderlo fruibile alla cittadinanza. Per dare la possibilità ai cittadini di conoscere meglio questo bellissimo stabile e se qualcuno volesse collaborare è stata creata questa pagina Instagram che vi invito a visitare. https://instagram.com/casacampailla?utm_medium=

Nele Vernuccio

