Torre Cabrera: Pozzallo stazione appaltante del progetto di restauro

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa ha proposto, al Comune di Pozzallo, di assumersi l’onere di stazione appaltante per il progetto di restauro e valorizzazione della torre Cabrera.

L’Amministrazione Comunale ha accettato il nuovo incarico e ha già nominato il responsabile unico del procedimento nella persona dell’ingegner Andrea Pisani.

Si tratta di un progetto, per l’ammontare di 4,3 milioni di euro, che consentirà la piena fruizione del monumento più importante della città e che prevede in particolare: il completamento della struttura a due piani realizzata all’interno del bastione cinquecentesco – con pavimentazioni, finiture, impianti, infissi, parapetti- con destinazione espositiva; la realizzazione di un sistema di scale e passerelle per consentire l’accesso al livello primo della Torre e al terrazzo; la pavimentazione degli ambienti al primo e secondo piano; la sostituzione degli infissi.

L’intervento più importante prevede la demolizione degli ambienti aderenti alla Torre, precedentemente destinati ad attività commerciale – quelli ubicati di fronte al lato posteriore di piazzetta Madonnina – per costruire spazi funzionali al monumento quali: biglietteria, bookshop, servizi igienici e ambienti tecnici.

“Ringrazio la Soprintendenza di Ragusa – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – per l’importante incarico di stazione appaltante proposto e accettato dall’Amministrazione Comunale, che porteremo avanti con il massimo impegno, cercando di accelerare la prosecuzione dell’iter procedimentale per restituire alla città ed ai turisti il monumento simbolo della città”.

