Covid: casi in aumento e ancora 3 decessi in provincia

Torna a salire il numero delle persone positive al covid-19 in provincia di Ragusa. Il bollettino delle ultime 24 ore riporta riporta altri 3 decessi. Si tratta di una donna di 87 anni ricoverata al reparto di Malattie Infettive al Maggiore di Modica con tre dosi, un uomo di 80 anni di Pozzalllo che era ricoverato al reparto di Malattie Infettive a Ragusa anche lui vaccinato con tre dosi e una donna di 94 anni di Vittoria, sempre ricoverata al reparto di Malattie Infettive a Ragusa e anche lei vaccinata con 3 dosi. Dall’inizio della pandemia sono 429 le persone decedute in provincia di Ragusa.

Gli ultimi dati riportano 8981 positivi (ieri erano 8624) di cui 8874 in isolamento domiciliare, 89 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 14 nella Rsa di Ragusa e 4 in foresteria covid. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

– Acate 257

– Chiaramonte Gulfi 253

– Comiso 1064

– Giarratana 56

– Ispica 359

– Modica 1542

– Monterosso Almo 22

– Pozzallo 462

– Ragusa 2024

– Santa Croce Camerina 319

– Scicli 568

– Vittoria 1948

Negli ospedali si registrano in totale 89 ricoveri, di cui 50 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 29 al Guzzardi di Vittoria e 10 all’ospedale Maggiore di Modica. Il numero delle persone guarite dall’inizio della pandemia sale a 35834.

Di seguito sono riportati i dati relativi ai vaccini in provincia di Ragusa:



Salva