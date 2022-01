Acate, si cerca un disperso in un lago per raccolta acque

Da stamani sono in corso operazioni dei vigili del fuoco dopo la richiesta per ricerca persona, in un’ azienda agricola di Acate.

Una prima squadra giunta sul posto ha constatato che la ricerca doveva essere effettuata in un lago per la raccolta delle acque la cui capacità è di circa 240.000 metri cubi, con una profondità di circa 12 metri, per cui ha prontamente richiesto l’intervento del nucleo sommozzatori.

Vigilfuoco anche del nucleo di Catania, stanno operando alla ricerca del disperso C.V., 38 anni, operaio, presumibilmente scivolato all’interno del laghetto le cui acqua risultano essere torbide.

Sul posto i carabinieri di Vittoria, oltre a personale del servizio ispettivo sicurezza sui luoghi di lavoro SPRESAL della ASP di Ragusa.

Salva