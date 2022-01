La Sicilia da lunedì in zona arancione. C’è l’ordinanza

C’è anche la Sicilia tra le quattro Regioni che superano le soglie dei parametri e passano dalla zona gialla a quella arancione. Ci sono anche Abruzzo, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La Valle d’Aosta evita la zona rossa. Puglia e Sardegna vanno in giallo. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato la nuova ordinanza (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2022). _*Da lunedì l’isola diventerà zona arancione.*_ Ricordiamo che dal primo febbraio scatterà la normativa introdotta dall’ultimo decreto green pass il 5 gennaio scorso che – stabilendo l’obbligo vaccinale per gli over 50 – ha dettagliato anche dove non sarà richiesto il super green pass e le poche attività esentate dal richiedere anche il green pass base all’accesso.

