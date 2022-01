Oman. Esercitazioni militari congiunte, Cina, Russia e Iran

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che sono terminate le esercitazioni militari navali con le marine cinesi e iraniane nel Golfo di Oman. Lo scopo, rafforzare la cooperazione militare tra le tre nazioni. Esercitazioni tattiche, denominate Cintura di sicurezza marittima 2022. Interessato anche lo spazio aereo sovrastante teatro dal 18 al 22gennaio di esercitazioni h24 , tra le quali erano incluse operazioni di soccorso in caso di incendio, anti pirateria e dirottamento in mare, e test di tiro di artiglieria pesante su obiettivi mirati al largo delle coste del Golfo. Per l’Iran hanno partecipano le unità marine e aviotrasportate della Marina e la forza navale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Il contrammiraglio Mostafa Tayoddini, ha affermato che le azioni si sono svolte in un raggio di 17mila metri quadrati e che si è trattato della terza esercitazione congiunta dopo quelle svoltesi negli anni 2019 e 2020. Il contrammiraglio ha altresì sottolineato che questa azione mira a rafforzare anche la sicurezza dell’area conosciuta come il triangolo d’oro, strategica per il transito del commercio internazionale.

