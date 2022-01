Guatemala. Bus precipita in un burrone: 5 morti e 18 feriti

Un autobus di linea è precipitato, dopo un volo di 50 metri, in un burrone. Tragico il bilancio: 5 morti e 18 feriti, tutti con fratture in varie parti del corpo, successivamente trasferiti nell’ospedale di Chimaltenango. Dopo circa 2 ore dal tragico incidente sono intervenuti sul posto alcuni mezzi dei vigili del fuoco e 17 ambulanze. L’incidente è avvenuto mentre il bus stava percorrendo una tratta impervia nei pressi del comune di Sumapango. In corso di accertamento le cause che hanno provocato l’uscita di strada del pesante automezzo.

