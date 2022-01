Da Pozzallo riparte la stagione agonistica dei cronometristi iblei

Con i campionati regionali invernali di salto ostacoli disputatesi nell’ultimo fine settimana negli impianti di c.da Terre Rosse di Pozzallo, con il supporto organizzativo del Circolo ippico San Bartolo, è iniziata la nuova stagione agonistica dei cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa che anche quest’anno saranno impegnati in diversi eventi sportivi che si disputeranno in provincia e non solo.

Ad aggiudicarsi la prova più importante dell’evento targato FISE Sicilia ossia quella di Campione regionale Invernale di salto ostacoli per la categoria 2° grado, è stato il catanese, Dario Agosta, dell’Asd “Il Ciliegio” in sella a Uffa, al secondo posto si è piazzata la ragusana, Alessia Ruggieri, tesserata Società Ippica Ragusana in sella a Carlina del Castello, mentre l’ultimo gradino del podio è andato al siracusano, Dario Fazio, dell’Asd Coach Equestrian Center in sella a Black Lady.

Per il Campionato regionale invernale riservato ai possessori di 1° grado Senior/Young Rider a salire sul più alto gradino del podio è stato il siracusano, Vinicio Cavarra, dell’Asd Horse Paradise in sella a Donnello; la seconda piazza è andata al messinese, Salvatore D’Angelo del Centro Equitazione Ortoliuzzo, in sella a Midas van Dassegem, mentre al terzo posto si è piazzato il netino, Andrea Rotondo dell’Asd La Contea di Modica, che ha montato Infinity.

A vincere il titolo di campione regionale invernale riservato ai possessori di 1° grado Junior/Children, è stata la siracusana, Martina Gervasi, dell’Asd Horse Paradise in sella Cascatina della Caccia; al secondo posto si è piazzata la ragusana, Gaia Barone, dell’Asd La Cuadra su Favoriet S, mentre il terzo posto è andato al siracusano, Gabriele Guastella, dell’Asd Equitazione Siracusana in sella a Itouch Dhh.

Domenica 23 i cronometristi dell’Asd Hyblea si riuniranno tenendo conto delle normative anti Covid per la consueta assemblea annuale nel corso della quale verrà approvato sia il bilancio consuntivo 2021 che quello preventivo 2022.

Filippo Corvo

