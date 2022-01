Messico. Oltre 300 migranti stipati in un camion.

Pressati come sardine in scatola, 359 migranti sono stati salvati dall’asfissia dopo una perquisizione di routine disposta dagli agenti federali anti immigrazione in un posto di blocco sull’autostrada messicana Coatzacoalcos-Veracruz. I poliziotti, aperto il cassone, si trovati davanti una marea accalcata di esseri umani la maggior parte dei quali provenienti da Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador e Ecuador. Gli agenti sono stati insospettiti da alcune voci e lamenti che provenivano dal retrotreno del mezzo. L’Istituto federale per l’immigrazione ha precisato che all’interno dell’automezzo, dopo la divisione per gruppi, c’erano: 294 persone provenienti dal Guatemala, 38 dal Nicaragua, 15 salvadoregni, otto honduregni e quattro dall’Ecuador. L’autista è stato arrestato, messo a disposizione dell’ufficio del Procuratore generale della Repubblica. Sequestrato l’autoarticolato.

Salva