Anffas Modica presenta calendario solidale “La grande bellezza”

Venerdì 7 Gennaio, alle 10:30, presso il ristorante “Raro”, sarà presentato il calendario solidale “La grande bellezza” realizzato in collaborazione tra la nota stilista Loredana Roccasalva e l’Anffas Onlus di Modica.

A presentare l’evento Enzo Scarso, da sempre vicino ad Anffas e sempre pronto a sostenerne i progetti.

Gli scatti, tutti realizzati da fotografi di spicco del panorama nazionale e non solo, ritraggono i ragazzi del centro socio-educativo in veste di modelli “non convenzionali”; concept del progetto è, infatti, mostrare come la bellezza, così come il piacere di indossare un accessorio o un capo di moda, siano universali e vadano oltre quelli che sembrano essere i canoni dominanti.

Oltre alle quattro foto scelte per il progetto, una per ogni stagione del prossimo 2022, è stato realizzato molto altro materiale che sarà oggetto di una successiva mostra al fine di veicolare ulteriormente il messaggio alla base del progetto.

I calendari saranno acquistabili al costo di 10 euro ed il ricavato andrà a sostenere integralmente le attività dell’associazione: un modo per iniziare il nuovo anno all’insegna della solidarietà e del gusto.

“Nel frattempo, conclusa questa prima parte dell’esperienza – dice Giovanni Provvidenza (foto), presidente dell’Anffas Modica – è doveroso ringraziare tutti i professionisti che si sono spesi per la sua realizzazione a titolo totalmente gratuito. Oltre a Loredana Roccasalva, promotrice, art director e vero e proprio motore dell’iniziativa, ringraziamo sentitamente i fotografi Antonio Celestre, Simone Aprile, Carlo Giunta, Renato Iurato, Marcella Burderi, i ragazzi della Casa di Toti. Ringraziamo, inoltre, Simona Iozzia che ha curato la grafica, la tipografia Karti, la Direzione artistica del Teatro di Donnafugata e del Palazzo Castro-Polara Grimaldi per aver messo a disposizione queste suggestive location.

