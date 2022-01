Vittoria. La Giunta avvia piano di revisione delle Partecipate

La Giunta Municipale ha avviato il piano di revisione delle società partecipate del Comune di Vittoria. Il riordino è previsto dal Testo Unico delle Società partecipate n.124 del 2015 e del successivo decreto legislativo n. 100 del 2017 che fa divieto agli enti locali di mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società che producono beni e servizi non strettamente legati alle finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. La Vittoria Mercati Srl verrà trasformata, dopo la modifica dello Statuto e del contratto di servizio, in “Vittoria Multiservizi Srl”. Confermate le liquidazioni nelle partecipazioni nell’Ato Ragusa Ambiente, nell’Amiu, nell’azienda speciale Emaia e nel Consorzio Infomercati.

