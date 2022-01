M5s a fianco dei comuni iblei per inteecettare i fondi Pnrr

Nell’ottica dell’applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza i Comuni ricoprono un ruolo centrale in quanto realizzatori di gran parte dei progetti previsti dal Piano. Sono note le difficoltà che molti Comuni, anche della provincia iblea, incontrano nella partecipazione ai bandi a causa delle carenze di organico e professionalità specifiche ad intercettare la enorme mole di contributi che nei prossimi mesi verranno messe sul piatto. E’ per questo motivo che la deputata nazionale del Movimento 5 Stelle Marialucia Lorefice ritiene possa essere utile costituire un team di consulenza e supporto agli Enti Pubblici in tema di progettazione e Fondi Europei, che potrà fornire assistenza agli stessi nella partecipazione ai bandi ed implementazione dei progetti. Il team verrà coordinato dalla dott.ssa Natalia Carpanzano, esperta in progettazione europea per i Comuni, e vedrà la collaborazione di diversi professionisti locali che potranno coadiuvare, se interessati, gli Uffici Tecnici comunali, nella realizzazione delle proposte progettuali.

“L’idea nasce nell’ottica di poter fornire un’assistenza pratica ad amministratori e funzionari locali”, sottolinea l’On. Marialucia Lorefice “. Il Movimento 5 Stelle organizzerà nelle prossime settimane una serie di incontri per analizzare nel dettaglio le opportunità offerte dal PNRR, con particolare riferimento alle necessità dei singoli Comuni.”

Salva