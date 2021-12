Modica. Fondi per il completamento finale Castello dei Conti

Un milione 637 mila euro. A tanto ammonta il finanziamento ricevuto dal Comune di Modica per il progetto di completamento del Castello dei Conti. La gara d’appalto è stata vinta dalla Ditta Agosta Costruzioni. Il Progetto prevede:

– il consolidamento strutturale della Chiesa della Madonna del Medagliere, il rifacimento della copertura ed il restauro e recupero delle facciate esterne mentre, all’interno, il rifacimento degli intonaci ed il restauro degli altari lignei, delle superfici pittoriche, degli stucchi, le portole d’ingresso, della pavimentazione esistente ed il rifacimento degli infissi;

– il consolidamento strutturale del blocco-servizi sito nel giardino adiacente la Torre dell’Orologio ed il relativo recupero funzionale;

– il recupero della scalinata monumentale d’ingresso al castello, compreso la riqualificazione ed il completamento dell’area bassa con nuova pavimentazione, panche in pietra, corpi illuminanti a led e piantumazione di siepi e di alberi di arancio;

– la copertura degli scavi archeologici dei locali delle ex carceri, il rifacimento degli intonaci, degli infissi esterni e l’installazione di corpi illuminanti a led;

– l’acquisto di arredi per il Centro Congressi, gli Uffici e la Foresteria esistenti.

“Questo è l’ultimo intervento previsto per il Castello dei Conti – commentano il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Linguanti – che al termine dei lavori sarà ormai completato in ogni sua parte, arredi compresi. Solo nelle ultime settimane abbiamo aggiudicato gare per quasi 4 milioni di euro (tra scuole e monumenti) e il dato che impreziosisce ancora di più questo risultato è che sono state aggiudicate da ditte modicane. Quindi i fondi comunitari che sono arrivati rimarranno sempre sul territorio che potrà beneficiarne anche da un punto di vista economico oltre che funzionale e artistico”.

Salva