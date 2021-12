La Polizia Locale di Scicli, dando seguito ad un’ordinanza in danno dei proprietari inadempienti di un canile abusivo in contrada Licozia, alla periferia della città, lunedì scorso, in collaborazione con una ditta specializzata, ha liberato 21 cani trasferendoli in una struttura autorizzata.

Altri 31 cani saranno liberati e trasferiti nei prossimi giorni. Questo permetterà di svuotare il canile abusivo, già sanzionato a suo tempo dai carabinieri del Nas di Ragusa.

