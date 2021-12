Scherma Modica. allenamenti Nazionali: Under20 per Spampinato

L’anno 2021 della Conad Scherma Modica si chiude con un allenamento della nazionale giovanile presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa a Roma, dal 27 al 30 dicembre. Sedici i fiorettisti convocati dal Commissario Tecnico Stefano Cerioni tra under20 ed under17, e tra questi ultimi il portacolori della Conad Scherma Modica, Francesco Spampinato. Per lui una chiamata attesa, dopo i buoni risultati di questa prima parte di stagione 2021/2022, che lo collocano al 3º posto nel ranking italiano di categoria. Su tutti il 6º posto finale a La Spezia nella prova della categoria superiore di qualificazione al campionato italiano under20; ma anche la finale sfiorata per una sola stoccata alla prova del circuito europeo Cadetti a Cabries e il 4º posto a squadre nella prova del circuito europeo a Budapest. Spampinato ha poi chiuso il 2021 con la prova di qualificazione assoluta ad Erba poco prima di natale, dove ha dimostrato di aver acquisito la maturità per poter competere senza timori riverenziali anche a livello assoluto. Per gli under17 a gennaio si tornerà in gara a Terni con la seconda prova di qualificazione al Campionato Italiano Cadetti, e poi i migliori under17 insieme agli under20 prenderanno parte alla gara di coppa del mondo giovani di Aix an Provance. Se il 2021 si chiude con l’allenamento della nazionale giovanile, il 2022 si aprirà con il ritiro collegiale della nazionale assoluta di fioretto, a Jesi dal 3 all’8 gennaio. Tra i convocati del CT Cerioni, all’allenamento che servirà a preparare le gare di coppa del mondo di metà gennaio, Giorgio Avola e il maestro Eugenio Migliore. Per il fioretto maschile, che andrà in scena a Parigi nella più classica delle gare di coppa del mondo, il “Challenge International de Paris”, si tratterà del debutto internazionale del nuovo ciclo olimpico che porterà a Parigi2024, dopo aver subito la cancellazione delle prime gare: di Bonn a novembre e Dubai a dicembre.

Salva