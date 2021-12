Modica, VI edizione del Concerto di Natale.

Modica – Nel solco della tradizione natalizia a cui la Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” ci ha abituati sin dal 2015 – anno della sua costituzione – si è svolta nella suggestiva cornice del duomo di San Giorgio la VI edizione del Concerto di Natale. Nel giorno più bello per la cristianità la “Belluardo-Risadelli”, diretta dal M° Corrado Civello, ha incantato il pubblico con un programma che oltre ai classici evergreen natalizi ha omaggiato il grande compositore Ennio Morricone scomparso lo scorso anno. Sulle indimenticabili note western della cosiddetta “Trilogia dell’oro”, e di altre splendide colonne sonore che hanno reso celebre il maestro in tutto il mondo, la Banda “Belluardo-Risadelli” era al gran completo: 73 elementi che dopo il mancato concerto dello scorso anno, pausa dovuta all’emergenza pandemica da Covid 19, hanno rinnovato il tradizionale appuntamento natalizio che quest’anno ha assunto un significato speciale: quello di un ritorno ad una quasi normalità. Il concerto è stato anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina dell’emittente radiofonica R.T.M e sul canale ufficiale della banda. Lunghi applausi sono stati tributati ai nostri da parte di un pubblico attento, commosso e numeroso, finalmente pago dopo il lungo digiuno imposto dalla sospensione di molti eventi culturali in tutto il Paese. Perché si sa, la musica riesce ad esprimere quella corrispondenza d’amorosi sensi di foscoliana memoria che lenisce le nostre ferite trasportandoci in una dimensione magica ed incantata. Lungi dal fermarsi nonostante la pandemia – pur nel rispetto delle limitazioni imposte – la Banda città di Modica ha continuato la propria attività formativa all’interno della Scuola Musicale gratuita “Peppino Galfo” inaugurando il nuovo anno didattico lo scorso 8 ottobre con un concerto presso l’Atrio comunale di Palazzo San Domenico. La scuola della “Belluardo-Risadelli” conta circa 110 allievi di tutte le età che, progredendo nello studio di teoria e solfeggio e dello strumento, entreranno man mano tra le fila della Banda andando ad implementare la stessa. Alcuni di questi, tra i più promettenti, sono stati selezionati ed ammessi nella Banda Regionale dell’ANBIMA Sicilia (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) nel cui direttivo figura (in qualità di consigliere regionale e responsabile provinciale) il presidente della “Belluardo-Risadelli” Gianluca Cataldi; inoltre uno degli allievi della Scuola Musicale “Peppino Galfo” è stato selezionato

per far parte della Banda Sinfonica Nazionale dell’ Anbima suonando, con la predetta formazione, al Teatro del Maggio Fiorentino 20 giorni addietro. Molte le iniziative solidali a carattere annuale tra cui la partecipazione in collaborazione con l’Avis cittadina alle Giornate del “BANDITO DONATORE”.

Tra le novità della Banda: l’introduzione degli archi nella didattica della Scuola Musicale che arricchisce ulteriormente la platea strumentale, nonché l’introduzione degli stessi nell’organico per il VI Concerto di Natale; l’introduzione (in alcuni brani) del pianoforte, egregiamente suonato dal M°Sergio Civello. In attesa di vedere al più presto la “Belluardo- Risadelli” tornare a sfilare festante per le vie cittadine in occasione di feste patronali, o tirata a lucido in assetto orchestrale per concerti e altre manifestazioni più formali, godiamoci la replica del suo bellissimo Concerto di Natale sabato 8 gennaio 2022 alle ore 19.00 nella Chiesa di Santa Maria di Betlem in Modica con la direzione del valente M°Corrado Civello.

Giorgia Frasca Caccia

