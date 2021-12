Vittoria. Agricoltura, politiche sociali, sviluppo economico

Il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, accompagnato dal vicepresidente Danilo Scalone e dal consigliere territoriale Luca Campisi, oltre che dal direttore Emanuele Lo Presti, ha incontrato a palazzo Iacono la nuova amministrazione comunale. Erano presenti il sindaco, Francesco Aiello, il vice Filippo Foresti con delega alle Politiche sanitarie, l’assessore allo Sviluppo economico, Anastasia Licitra, l’assessore alle Politiche sociali Francesca Corbino e l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. E’ intervenuto anche il dirigente del Comune, architetto Marcello Dimartino. L’incontro, una prima presa d’atto sui percorsi che si intendono attuare di comune accordo, è stato improntato alla massima cordialità, con particolare attenzione agli aspetti concernenti la programmazione futura e le dinamiche che si intendono sviluppare con riferimento alle sfide che ente locale da un lato e associazione di categoria dall’altro si prefiggono di raggiungere per il benessere del territorio sul piano delle politiche sociali, del mondo agricolo, dello sviluppo economico in genere con specifico riferimento al Pnrr.

“Abbiamo manifestato la nostra piena disponibilità alla collaborazione, dicendoci pronti a fornire, laddove necessario, la nostra consulenza – sottolinea il presidente Gulino – con riferimento ai bandi che tra poco saranno pubblicati e che consentiranno di intercettare i fondi del Pnrr. Non dimenticando che tra le missioni del Piano c’è quella che parla di agricoltura con i contratti di filiera o l’altra che invece si sofferma sull’inclusione sociale e la disabilità. E’ una occasione che non dobbiamo lasciarci sfuggire e solo facendo squadra e rete riusciremo a raggiungere i risultati sperati. Ringraziamo il sindaco Aiello e i componenti della Giunta per la disponibilità manifestata nei nostri confronti e siamo certi che da questo proficuo confronto nasceranno molto presto delle indicazioni concrete che ci permetteranno di arrivare a predefinire degli interventi specifici”. Il sindaco Aiello ha chiarito qual è la posizione dell’Amministrazione comunale, dicendosi disponibile alle collaborazioni proficue per la città mentre l’assessore Licitra ha puntato l’attenzione su fatto che “l’obiettivo è quello di predisporre un focus territoriale sugli interventi che possono incidere sul tessuto socio-economico del nostro Comune, attraverso un’analisi di contesto che implica obiettivi generali e specifici oltre una successiva elaborazione di documenti programmatici. Tutto ciò in vista della ricezione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

