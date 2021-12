Tradizionale cena e scambio di auguri per il Csen Ragusa

Tradizionale cena per lo scambio di auguri in casa del comitato provinciale Csen Ragusa. Appuntamento che è ritornato dopo lo stop dello scorso anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Il presidente provinciale Sergio Cassisi, assieme ai componenti del consiglio provinciale e ai responsabili delle varie discipline, ha avuto modo di tracciare un bilancio sull’attività svolta. “Anche questo – chiarisce – è stato un anno molto particolare perché, così come il 2020, segnato dalla pandemia. Ci siamo trovati a fronteggiare qualcosa di assolutamente inatteso. Rispetto a cui non eravamo preparati. Lo abbiamo fatto, però, dando prova, ancora una volta, delle nostre capacità e, soprattutto, della nostra attenzione nei confronti delle Asd e Ssd associate. Siamo stati loro vicini, abbiamo fornito tutte le consulenze del caso, anche con riferimento al periodo della ripartenza, circa l’attuazione di tutti i protocolli necessari per svolgere l’attività in piena sicurezza e, adesso, che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto, possiamo dire che i numeri sono assolutamente confortanti, a fronte della tempesta abbattutasi sulle attività sportive, e di certo chiuderemo l’anno con dati in salita”. Il presidente Cassisi, inoltre, ha invitato i responsabili di settore delle varie discipline sportive a organizzare eventi che cerchino di promuovere il più possibile lo sport a trecentosessanta gradi e che aiutino lo sviluppo e la crescita della pratica sportiva anche tra gli amatori e i dilettanti. “Inoltre – aggiunge – abbiamo nominato la maestra Oriana Serra responsabile provinciale del judo mentre tutti gli altri sono stati confermati nel proprio ruolo a parte qualche piccola novità che illustreremo nei prossimi giorni. In complesso, dunque, ci riteniamo assolutamente soddisfatti per il tipo di lavoro portato avanti in questi mesi e ritengo che dovremo continuare così come abbiamo fatto finora, stando sempre attenti a gestire al meglio le varie attività in considerazione del fatto che la pandemia non è finita”. Tutti i presenti, poi, hanno avuto modo di scambiarsi gli auguri e di illustrare i propri buoni propositi, in relazione alle varie discipline sportive di riferimento, in relazione all’anno che sta per arrivare, il 2022.

Salva