Pubblicata “Guida al meglio della Città di Modica 2022”

Pubblicata l’edizione 2021 di “Modica a tavola”, guida al meglio edizione 2022, ideata e curata da Tanino Di Rosa (foto Federico Siciliano e Raffaele Di Rosa). Al di là del consolidato ed inimitabile stile, la guida si presenta elegante, colorata, ben leggibile, ogni anno sempre più completa, segno di certosino lavoro e di ricerca. Di Rosa, prima di inoltrarsi nei “consigli” enogastronomici, “regala” una passeggiata per i luoghi più importanti di Modica, cui il lettore può fare uso per visitare la città ed avere informazioni culturali. All’interno, poi, ci si può sbizzarrire nella ricerca del nostro locale preferitoo che si vuole conoscere: ristoranti, pizzerie, gastronomia, bistrot, caffetterie, dolcerie, pasticcerie, gelaterie. Le foto sono spettacolari perchè consentono di “entrare” all’interno degli esercizi, in molti casi di conoscere il personale.

Una vera guida, completa…di cui oramai non si può fare a meno.

Salva