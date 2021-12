Argentina. No allo sfruttamento miniera d’argento…di Giannino Ruzza

Le violenze dei giorni scorsi si sono trasformate in manifestazioni di giubilo, dopo l’abrogazione da parte del governatore Mariano Arcioni della legge che consentiva alla società canadese Pan American Silver, proprietaria del giacimento, l’inizio dei lavori per lo sfruttamento a cielo aperto di quello che è oggi considerato uno dei più grandi giacimenti d’argento non sfruttati al mondo, ubicato nella provincia di Chubut, nell’altopiano centrale dell’Argentina. Interessata la miniera di Navidad che si trova nei dipartimenti di Telsen e Gastre. L’abrogazione, con il voto unanime dei deputati, giunge dopo le proteste e gli incidenti violenti della settimana scorsa, in seguito all’approvazione della legge da parte del Governatore, costretto ora a cambiare marcia. La motivazione: non ci sono le condizioni amministrative e la sicurezza necessarie per iniziare lo sfruttamento del giacimento da parte della multinazionale di Vancouver. Ieri centinaia di persone si sono radunate per celebrare l’annullamento e per mettere in guardia il Governatore Arcioni, a non imporre un plebiscito, per dirimere la questione. Attivisti socio-ambientali hanno già avvertito che una legge incostituzionale non può essere plebiscitata e che la gente della provincia ha già espresso la propria posizione nelle strade, manifestando apertamente il proprio dissenso. La proposta di una eventuale suddivisione dell’area, avrebbe minacciato l’approvvigionamento idrico della regione, in quanto minerebbe la capacità delle persone e degli ecosistemi di affrontare la crisi climatica, soprattutto quando si tratta di territori già in sofferenza per scarsità d’acqua. Arcioni, è evidente, al momento cerca di scongiurare nuovi disordini sociali, ma sicuramente prima poi, dovrà prendere una decisione, magari attraverso una consultazione popolare, per risolvere la questione con i proprietari canadesi del mega giacimento d’argento. La legge è stata promulgata dallo stesso Arcioni e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

