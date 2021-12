A Ragusa mostra di statuite in terracotta del Maestro Criscione

Una collezione di statuine in terracotta del Maestro Giuseppe Criscione, illustre figurinaio presepiale scomparso negli anni scorsi, appartenute alla famiglia Cannì ed acquistate dall’Amministrazione comunale di Ragusa, fanno parte di una mostra permanente allestita presso la Chiesa del SS. Trovato di Ibla, luogo in cui si trova il presepe monumentale con accoglie i preziosi manufatti dello stesso Maestro Criscione.

Ad inaugurare la mostra permanente che è stata realizzata in pieno raccordo con la Curia con l’intento di creare un polo culturale dedicato all’illustre ceramista figurinaio, sono stati il sindaco Peppe Cassì, il vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa e l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo, presenti il parroco del Duomo di San Giorgio, Pietro Floridia, l’architetto Carmelo Bruno Cosentini che ha curato l’allestimento della mostra ed il comandante della Polizia Municipale, Maurizio Cannavò.

La mostra ed il presepe monumentale sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 fino al 6 gennaio.

