Modica, danneggiava i velobox. Denunciato

Un 30enne modicano è stato deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamenti. L’uomo è stato individuato da una telecamera mentre danneggiava uno dei velobox attivati in questi giorni dalla polizia locale in dieci arterie comunali. La scorsa settimana, già priva dell’attivazione degli impianti arancione per la rilevazione della velocità, erano stati arrecati danni, con l’asportazione delle indicazioni dei limiti imposti.

La polizia locale lunedì, oltre attivare i velobox, ha installato una cd. “telecamera-trappola” nei pressi di una delle apparecchiature. La registrazione ha immortalato l’arrivo del 30enne, il quale dopo essersi accertato che all’interno non c’era l“autovelox”, ha danneggiato la struttura fissa. L’uomo è stato identificato e deferito.

