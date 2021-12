Vicenda Biometano Ibleo. Incontro a Pozzallo

Il CSPA di Pozzallo ha partecipato oggi alla videoconferenza con il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, con Manuela Leone, già presidente Rifiuti Zero Sicilia, referente Sicilia di Zero Waste Italy, sulla vicenda Biometano Ibleo, per la quale il 13 gennaio prossimo ci sarà il pronunciamento del TAR di Catania.

I lavori sono stati aggiornati a lunedì prossimo.

Nel corso della discussione il sindaco ha confermato il ricorso gerarchico all’Assessorato regionale ai Beni Culturali avverso il parere della Sovrintendenza di Ragusa del 21 novembre scorso. Non si conosce conosce ancora, incredibilmente, il parere dell’Arpa. E’ apparso assolutamente opportuno ed inderogabile avere uno studio sulla vulnerabilità delle falde acquifere che alimentano i pozzi che per l’80% approvvigionano il Comune di Pozzallo.

Confermata da parte del CSPA un’ iniziativa pubblica di massa per domenica 9 gennaio a Pozzallo, anniversario della nascita di Giorgio La Pira.

“Gli impatti paesaggistici, territoriali, sociali, ambientali, sanitari dell’impianto di Bellamagna Zimmardo non sono degli accessori – dice Manuela Leone -. Quali sono le conseguenze e quali sono i rischi? C’è in gioco l’economia e la salute di un intero territorio.”

“Non lasceremo nulla di intentato – spiega Emanuela Russo, presidente CSPA -. La mobilitazione cittadina ancora una volta confermerà il forte NO di un’intera comunità, a questo scempio paesaggistico che mortifica la vocazione turistica di Pozzallo e che porta la firma di una Modica reiteratamente e strategicamente colpevole.”

Salva