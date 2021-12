Covid: scendono i contagi a Modica ma aumentano a Ragusa

La curva dei contagi sembra registrare una leggera flessione in provincia di Ragusa e sopratutto nella città di Modica che nelle ultime 48 ore registra 20 unità positive in meno. La situazione si aggrava però nella città di Ragusa che invece registra un trend inverso rispetto alla precedente con 14 nuovi positivi al sars-cov 19. A conti fatti la provincia di Ragusa registra 486 positivi di cui 458 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 14

• Chiaramonte G. 3

• Comiso 46

• Giarratana 16

• Ispica 7

• Modica 80

• Monterosso Almo 11

• Pozzallo 67

• Ragusa 170

• Santa Croce Camerina 3

• Scicli 10

• Vittoria 31

Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi.

Salva