Modica, chiusi locali adibiti a tamponi annessi a farmacia

I carabinieri del Nas di Ragusa hanno effettuato un’ispezione amministrativa di carattere igienico-sanitaria presso un locale in uso ad una farmacia di Modica, il cui personale era intento ad effettuare tamponi antigenici (test rapidi covid-19 nasali) in assenza delle previste autorizzazioni. I militari hanno anche rilevato la non conformità di tipo strutturale, documentale e funzionale in violazione di quanto previsto dal Decreto assessoriale 306 del 2021.

Alla luce di ciò è stata interessata l’Asp Ragusa che a sua volta ha chiesto al Sindaco di Modica l’emissione di apposita ordinanza per disporre la chiusura del locale adibito all’esecuzione di tamponi di proprietà dello stesso farmacista.

L’ordinanza è stata emessa e l’immobile inibito.

