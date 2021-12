Ragusa. Il 14 dicembre si terrà la Giornata della Trasparenza

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di ente di area vasta che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, promuove la Giornata della Trasparenza. L’iniziativa è svolta in collaborazione col Comune di Ragusa ed il coordinamento della Prefettura.

Si tratta di un momento di riflessione e confronto sulle importanti tematiche della trasparenza, della privacy e sulle reciproche interazioni, con riferimento ai Servizi di Stato civile, Anagrafe ed Elettorale.

L’appuntamento è per il 14 dicembre presso l’auditorium del Centro direzionale comunale di contrada Mugno ed è rivolto a tutti i Comuni del territorio ibleo, in particolare ai segretari comunali ed agli operatori degli uffici interessati. L’evoluzione del quadro normativo e la crescente dinamicità delle problematiche applicative in materia di trasparenza e privacy impongono, infatti, un costante aggiornamento degli operatori degli uffici.

Il momento formativo sarà tenuto dalla responsabile della Protezione dati del Libero Consorzio Comunale ibleo, avvocato Chiara Torrisi.

