In edicola il cofanetto con gli ultimi 3 libri del modicano Puma

Da oggi è in libreria l’elegante cofanetto che contiene i tre ultimi libri di poesie sociali-religiose del poeta Pippo Pumapubblicati dalla Casa Editrice ‘Ancora di Milano.

I tre volumi contengono prefazioni e postfazioni di autorevoli voci della cultura italiana, con rimandi dello scrittore e giornalista Angelo Gaccione e di Don Matteo Narcisio.

Nel primo libro “Amor contra amorem” la prefazione è di Domenico Pisana, mentre la postfazione è di Alberto Figliolia. Nel secondo libro “Amato per Amare” la prefazione è di Mons. Franco Buzzi, mentre la postfazione è di Paolo Curtaz. Nel terzo libro “Annunciare per Amore” la prefazione è di Sr. Ilaria Mazzotta e la postfazione di Stefano Taccone.

Perché una trilogia? E’ la domanda che spesso viene rivolta all’autore.

Il motivo è molto semplice – dice il poeta – lo capirete leggendo le poesie e le relative recensioni.

In ogni volume c’è qualcosa che conduce ai drammi sociali, alle prove della vita, alla tenerezza verso le persone anziane, all’amore per il prossimo, alla voglia di cambiamento di vita, riscoprendo nei vari episodi la forza per superare le sofferenze e per resistere alle avversità e ritrovare la bellezza di vivere nella fede.

Sono poesie corali – continua il Puma-. Tante voci che sembrano una. Diversi versi che si uniscono fino a diventare una sola frase: la trilogia dell’anima.

Il cofanetto è possibile ottenerlo richiedendolo direttamente alla Casa Editrice ‘Ancora di Milano o, dietro ordinazione, nelle varie librerie.

