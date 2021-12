Dopo l’ennesima condanna dell’ACF alla Banca Agricola Popolare di Ragusa (Decisione n. 4642 del 25 novembre 2021) per inadempimento sugli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle proprie azioni e sul livello di rischio dell’investimento i risparmiatori, supportati dall’associazione “Vittime del Salvabanche”, sono di nuovo a protestare di fronte alla sede in Via Archimede a Ragusa.

