Modica. Solidarietà: i Presepi di Ciccio in vendita

Quest’anno le comunità parrocchiali di Modica hanno il piacere di condividere un’ iniziativa fin da subito ben accolta dal rettore della Basilica Santuario Madonna delle Grazie. Ciccio Zocco, un bambino della parrocchia di S. Anna al Quartiere Dente, ha chiesto di poter vendere, al termine delle celebrazioni, alcuni presepi da lui stesso realizzati interamente, il cui ricavato per suo espresso desiderio, sarà donato alle persone che vivono in condizioni di precarietà. Impariamo dai bambini che, spesso, sono coloro che insegnano a noi adulti come va vissuta la vita.

“L’innocenza di un bambino è la fonte di energia dell’universo. Osserva i suoi occhi, la sua freschezza, la sua radiosa vitalità, la sua vivacità. Assomiglia a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le profondità del mondo interiore – dice Don Stefano Modica”.

