Panama: condannati i membri setta religiosa “Nuova Luce di Dio”.

Il pubblico ministero panamense Humberto Rodríguez Batista ha condannato i membri di una setta religiosa nota con il nome “Nuova Luce di Dio” a 50 anni di galera per aver massacrato a colpi di bastone e machete una donna incinta e sei minori nel 2020 nel cuore della giungla, nell’area di El Terrón a 250 chilometri da Panama. I reati contestati nel rituale esorcistico sono “femminicidio, omicidio volontario aggravato e privazione della libertà”. La setta religiosa “Nueva Luz de Dios” aveva tra i suoi membri sterminatori, addirittura il nonno e altri parenti dei sei minori indigeni massacrati il ​​14 gennaio 2020.I copri sono stati rinvenuti in una fossa comune da parte della polizia dopo essere stata avvertita da due persone che erano riuscite a liberarsi e a lanciare l’allarme. All’intero della giungla sono state trovate una quindicina di persone incatenate con evidenti segni di tortura che sarebbero state uccise se non si fossero profondamente pentite dei peccati commessi.

Salva