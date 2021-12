Monterosso Almo e Giarratana quest’anno niente Presepe vivente

Anche quest’anno , per via dell’emergenza COVID, sia Monterosso Almo che a Giarratana non si svolgerà il Presepe vivente . Per Monterosso ne dà notizia l’Associazione Amici del Presepe. “Abbiamo valutato a lungo l’opportunità di organizzare il Presepe vivente che, senza dubbio, costituisce uno degli eventi sociali ed economici piu importanti della nostra comunità , ma l’emergenza COVID ci impone , prima di tutto, una scelta di buon senso. La salute dei partecipanti e dei visitatori è prioritaria e deve essere tutelata al di là di qualsiasi altro interesse. Una grande manifestazione come il Presepe vivente , con l’afflusso di pubblico che lo caratterizza, potrebbe diventare un imprudente detonatore e non si può correre un rischio così grande. Pertanto anche quest’anno è bene fermarci dandoci appuntamento all’edizione 2022/2023”. Per Giarratana ne danno notizia sia il sindaco, Lino Giaquinta, che l’Associazione “Gli Amici Ro Cuozzu”. “Con estremo dispiacere , dopo una attenta disamina e concordi conclusioni con l’associazione Amici Ro Cuozzu , comunico che anche quest’anno non ci sono le condizioni per realizzare il Presepe Vivente di Giarratana considerato l’aumento dei casi COVID. Ringrazio l’associazione per la disponibilità data anche quest’anno”.

