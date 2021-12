Antonio Busà, 19 anni, è il nuovo portiere del Ragusa calcio

Antonio Busà, classe 2002, 180 centimetri, è il nuovo portiere del Ragusa calcio. Lavorerà a fianco di Armando Di Martino e del giovanissimo Gianmarco Gatto. Busà, ex di Potenza, Siracusa e Paternò, è già a disposizione di mister Filippo Raciti e, infatti, è tra i convocati della gara in programma domani allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio che vedrà gli azzurri, a partire dalle 14,30, affrontare la Nebros. “E’ un primo movimento di mercato – sottolinea il responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano – che, essendo Busà un giocatore juniores, permette al nostro allenatore di avere più opportunità per fare ruotare gli effettivi in campo. Stiamo cercando di costruire gli assetti migliori in vista del prosieguo del campionato”. E Busà chiarisce: “Sono felice di sposare il progetto del Ragusa e sono prontissimo a dare il mio contribuito per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società azzurra. Ragusa è una piazza che merita palcoscenici di un certo livello e per questo ci metterò tutto il mio impegno”.

Salva