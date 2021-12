Giarratana- Monterosso Almo. Nel vivo la festa dell’Immacolata

Entra nel vivo, a Giarratana così come a Monterosso Almo, il novenario in onore di Maria Santissima Immacolata. In particolare, nella Perla degli Iblei, ogni giorno, in chiesa Madre, sino al 7 dicembre, è in programma alle 17,15 la recita del Rosario e dello Stellario all’Immacolata (domani, domenica, sarà alle 17,45). Inoltre, la santa messa è prevista alle 18 (domani, domenica, alle 18,30). In più, martedì 7 dicembre, giornata della vigilia, ci sarà, alle 19, il concerto per Maria a cura della corale parrocchiale Regina Coeli. Mercoledì 8 dicembre, invece, giorno della festa, sono in programma la santa messa delle 8,30, la solenne celebrazione eucaristica delle 11 e la santa messa delle 18,30.

A Monterosso, invece, ogni giorno, sino a lunedì 6, nella chiesa di San Giovanni Battista, ci sarà alle 18 la recita del santo Rosario e il tradizionale canto dello Stellario. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Martedì, alle 18,30 la celebrazione dei solenni primi Vespri dell’Immacolata mentre alle 18,30 è fissata la celebrazione eucaristica. Mercoledì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata concezione della Beata Vergine Maria, è in programma alle 8,30 la santa messa, alle 11 la celebrazione eucaristica e consacrazione dell’Azione cattolica all’Immacolata e alle 19 la solenne celebrazione eucaristica.

Salva