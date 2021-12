Monterosso. Incontro su “Gli itinerari dell’arte  e della fede” 

Domani , domenica 5 dicembre, presso i locali del Centro Giovanile, in Piazza San Giovanni, con inizio alle 16 si svolgerà una conferenza sul tema “ Gli Itinerari dell’arte e della fede – nell’obiettivo dello sviluppo sviluppo turistico del territorio”. È un incontro organizzato in collaborazione fra l’ amministrazione comunale e il Gal Natiblei per conoscere e tracciare un itinerario artistico e religioso. Saranno presentate opere di grande valore presenti nelle nostre chiese e nel nostro territorio. L’ obiettivo è quello di favorire lo sviluppo turistico. Relazioneranno il professore Paolo Giansiracusa (foto), docente universitario, ordinario di Storia dell’ arte, e Stefano Puglisi un importante antropologo .

Salva