Domenica aperti gli hub di Ragusa, Modica e Vittoria  

Domenica 5 dicembre 2021 gli hub di Ragusa, ex ospedale Civile; Modica, contrada Beneventano e Vittoria, Fiere, resteranno aperti dalle ore 8:30 alle 13:30.

L’apertura degli hub di domani, domenica, servirà agli utenti, che durante la settimana non possono recarsi agli hub, per effettuare il vaccino.

Inoltre, si ricorda che a partire dal 1° dicembre 2021, in tutti gli hub e i centri vaccinali della provincia, è iniziata la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo – booster – di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi – 150 giorni – dal completamento dello stesso.

L’ASP ribadisce, comunque, l’assoluta priorità di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale – pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi – e i più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come quelli con livello elevato di esposizione all’infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster.

