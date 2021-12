Incidente mortale a Vittoria, vittima un 27enne

Incidente mortale stamattina a Vittoria, in Via Virgilio Levore, alla periferia della città. A perdere la vita è stato il 27enne Salvatore Occhipinti, meccanico. Era alla guida della sua moto all’estrema periferia della città, che congiunge il centro con il mercato e l’uscita verso Scoglitti. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il ventisettenne sarebbe stato sbalzato dalla sella, molto probabilmente perchè quella strada è sconnessa a causa di alcune radici di piante che la delimitano.

Il mezzo è stato sequestrato.

Sono in corso accertamenti per stabilire con certezza la causa dell’incidente mortale.

