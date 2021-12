Cannella nuovo presidente giovani imprenditori Confagricoltura Ragusa

È il 31enne Lorenzo Cannella, fondatore e titolare dell’azienda agricola “Mangrovia”, operante nel settore dell’acquaponica nel territorio di Scicli, il nuovo presidente di Anga Ragusa, l’Organizzazione dei giovani imprenditori di Confagricoltura. Cannella nel 2019 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Premio Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura per il suo progetto attivo nella promozione della crescita e dell’innovazione della comunità, mediante pratiche etiche e sostenibili. Mangrovia coltiva verdure e alleva pesce attraverso un sistema a ciclo chiuso che permette di ridurre il consumo di acqua, aiutare l’ambiente, non sovrasfruttare altro terreno, evitare l’utilizzo di pesticidi.

Ad affiancarlo ci saranno i vicepresidenti Tommaso Ferrisi, 32 anni, della “Gold Green Soc. Coop. Agricola” di Santa Croce e Salvatori Tomasi, 28 anni, dell’OP “Vittoria Tomatoes” di Vittoria e i consiglieri Simone Di Falco (“OP Consult”), Federica Pirrè(“Spazio Verde”) e Roberta Tardera (“OP Ioppì”).

Il presidente Cannella ha spiegato che il compito della neonata Anga Ragusa sarà quello di rappresentare un momento di incontro e di interazione tra le aziende agricole iblee, proprio attraverso i giovani, promuovendo i progetti portati avanti all’interno della rete nazionale dei Giovani di Confagricoltura e facendo rete sul territorio.

L’elezione degli organismi di Anga Ragusa da parte dell’Assemblea degli iscritti è avvenuta ieri, venerdì 3 dicembre, presso la sede di Confagricoltura Ragusa, e ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di giovani imprenditori, rappresentativi di un tessuto produttivo agricolo variegato, competitivo e innovativo.

Confagricoltura Ragusa, attraverso il presidente, dott. Antonino Pirrè, e il direttore, dott. Giovanni Scucces, esprime le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente e a tutto il direttivo.

