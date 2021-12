Ispica, bimbo di 20 mesi si ustiona con acqua bollente

Un bambino di appena venti mesi si è ustionato ieri pomeriggio a Ispica: ora è ricoverato presso il Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Il minore, in un momento di distrazione dei genitori, si è avvinato ad un pentolino che conteneva acqua bollente, preparata per bollire i ciucciotti, che gli si è rovesciata addosso. Ha riportato ustioni sul viso e al torace. E’ stata la stessa madre a lanciare l’allarme al 118. E’ stato fatto arrivare l’elisoccorso a Modica. Le sue condizioni sono critiche ma non è in pericolo di vita.

