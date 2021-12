Auser Vittoria. Enzo Cappello nuovo presidente

Enzo Cappello è il nuovo presidente dell’Auser di Vittoria eletto ieri 2 dicembre da una assemblea molto partecipata, dove sono interventi Peppe Scifo segretario generale CGIL di Ragusa, il Sindaco Francesco Aiello e l’assessore Francesca Corbino, il presidente regionale Auser Giorgio Scirpa, Gianfranco Motta presidente provinciale Auser e Saro Denaro segretario generale Spi Cgil di Ragusa.

Succede ad Anna Macca che ha presieduto in questi anni l’associazione. Dopo il lungo periodo di fermo dell’attività a causa delle misure anticovid, l’Auser riparte in tutta la provincia con la solita determinazione ed entusiasmo per promuovere percorsi di invecchiamento attivo. Educazione degli adulti, alfabetizzazione informatica, socialità e turismo sociale rappresentano gli assi portanti di una impalcatura solida di attività seguite da tantissime persone anziane. È sempre più importante e strategico pensare alla valorizzazione delle persone anziane come risorse soprattutto in un Paese come l’Italia che si proietta sempre di più verso un assetto demografico nel quale vi è una grande percentuale di persone sopra i 70 anni. Risorse anziani significa per l’Auser investire in direzione di una maggiore coesione sociale per far crescere l’indice di benessere e di felicità nelle comunità. È importante pertanto guardare alle persone anziane come persone attive per la società in un ottica di rapporto di solidarietà intergenerazionale, contribuendo soprattutto livello locale, a costruire un nuovo modello di welfare autogestito, che parta dal basso per rafforzare legami sociali e di comunità. Già a partire dai prossimi giorni saranno comunicate le prime iniziative del circolo Auser di Vittoria.

