Il Santa Croce calcio a Catania per tornare a sorridere

Il Santa Croce calcio torna a giocare in trasferta dopo il derby sospeso contro il Ragusa (la gara sarà recuperata mercoledì 8 dicembre a partire dal 26’ del primo tempo sul punteggio di 0-1per gli iblei) e lo farà a Catania contro i locali dell’Atletico Catania. La gara valevole per la XIII giornata del campionato di Eccellenza sarà una tappa fondamentale per la formazione biancazzurra. Con l’Atletico Catania fermo a -2 in classifica, sarà importante per la squadra di mister Lucenti andare a conquistare il bottino pieno per mantenere sempre più in giù gli etnei. Il tecnico biancazzurro per la gara recupererà capitan Iozzia e l’attaccante Ciccio Leone, mentre, sarà sicuro assente il difensore Rafael Guerra che è incappato nella squalifica dopo l’espulsione nei primi minuti di gioco nel derby di domenica scorsa. Intanto dal primo dicembre si è aperta la finestra del mercato invernale che durerà un mese esatto (i tesseramenti potranno essere effettuati fino alle 24.00 del 31/12/2021) e già il Cigno ha messo a segno due colpi importanti. Ad approdare in biancazzurro sono stati due difensori Salvatore Mancuso classe 1999 (cresciuto nelle giovanili del Trapani Calcio ed ex Marina di Ragusa, ACR Messina, Rende, Igea Virtus, Città di Sant’Agata e Parmonval) e Paolo Vassallo 2002 (ex Castellammare, Paternò e Enna). Ci sono stati anche dei movimenti in uscita con le cessioni di Daniele Arena e Giuseppe Voi, passati allo Scicli in Promozione, e Carmelo Nei, ceduto al Città di Vittoria. La società ringrazia i giocatori che hanno vestito con onore la gloriosa maglia biancazzurra, augurandogli le migliori fortune nel proseguo della loro carriera calcistica. I nuovi arrivati saranno già a disposizione di mister Lucenti già dalla gara di domenica e non si esclude un loro impegno già dai primi minuti.

” La gara contro l’Atletico Catania sarà una tappa importante per il nostro cammino – dice mister Lucenti – Dobbiamo affrontare questa gara con la preparazione mentale giusta e con l’importanza che merita. Sarà la nostra prima “finale” della stagione e nonostante le difficoltà dei nostri avversari, non bisognerà sottovalutare nulla. Abbiamo bisogno di fare punti e non possiamo permetterci più altri passi falsi. Inoltre mercoledì prossimo abbiamo da recuperare la gara contro il Ragusa e sarà importante arrivare a quella gara con l’entusiasmo derivante da una vittoria. In settimana abbiamo lavorato bene e sono arrivate nuove forze a dar manforte alla causa del Santa Croce. Mancano due gare alla fine del girone d’andata ed il tempo si fa sempre più breve da non permetterci di perdere altri punti. La strada che porta alla salvezza richiede continuità di risultati e soprattutto un cambio di mentalità”. la gara si giocherà al campo di “Monte Po” a Catania con inizio alle ore 14.30. A dirigere la gara sarà il signor Arculeo della sezione di Catania, collaborato dai signori Sorace di Catania e Di Lorenzo di Ragusa.

