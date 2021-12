Lions Club, Modica. “Come il Covid ha cambiato le relazioni genitori- figli-scuola”

Sabato 4 dicembre alle ore 17,30 presso l’Auditorium “Pietro Floridia “ in piazza Matteotti il Lions Club Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, organizza una conferenza su come il Covid ha cambiato le relazioni genitori-figli-scuola. Sono previsti gli interventi del pedagogista Giuseppe Raffa, autore del libro “Generazione Sospesa”, riguardo le distorsioni comunicative, del Dirigente Scolastico Alberto Moltisanti dirigente e dell’ISS “Giovanni Verga” di Modica e della rete scuole “ambito 24 – provincia di Ragusa” sul ruolo della scuola nella gestione delle complessità sociali ed educative , e del Direttore ASP Ragusa Angelo Aliquò, per fare il punto sull’impatto del Covid sulle giovani generazioni. La “Brass Ensamble” del Liceo Musicale “Giovanni Verga” eseguirà degli intermezzi musicali.

Salva